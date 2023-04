Salernitana-Inter, Biasin non le manda a dire alla squadra dopo il pari

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/04/2023

Salernitana-Inter, Fabrizio Biasin non le manda a dire. Un pareggio che ha tutto il sapore di una sconfitta. La squadra nerazzurra esce dall’Arechi con le ossa rotte, dopo aver sprecato l’impossibile ed essere stata punita da un cross sbagliato di Candreva. E a pensare alla partita di martedì contro una squadre pericolosissima come il Benfica, vengono i brividi.

L’Inter è scollata, presuntuosa e indolente. E spreca l’impossibile. Ragion per cui non riesce ad ottenere i risultati che si era prefissata ad inizio stagione. Proprio di questo, ha parlato il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, che sul suo profilo Twitter, non le ha mandate a dire alla squadra nerazzurra.

Ecco le sue parole: “Un pareggio che va oltre l’incredibile, ma se sotto porta sbagli tutto quello che ha sbagliato l’Inter la colpa è solo tua”.