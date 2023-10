Inter Bologna, buone notizie da Appiano Gentile: possibile convocazione

di Davide Currenti, pubblicato il: 06/10/2023

Inter Bologna, quasi tutti recuperati in casa nerazzurra per il match di domani. Matteo Barzaghi di Sky Sport ha aggiornato la situazione sul recupero di Sensi e Frattesi.

I due calciatori si sono allenati in gruppo. Solo Arnautovic a parte. Possibile convocazione per la sfida contro il Bologna.

Inter Bologna, più scelta per Inzaghi

I recuperi di Sensi e Frattesi permettono al tecnico nerazzurro di poter avere più opzioni a centrocampo. Non tanto per domani (vedremo se saranno convocati), soprattutto dopo la sosta, quando l’Inter tornerà protagonista tra campionato e Champions League.

L’importanza di Frattesi nelle rotazioni, che può far rifiatare Barella ed essere determinante come già dimostrato nelle prime uscite dei nerazzurri. Recuperare tutti è essenziale, solo Arnautovic non lo rivedremo a breve.