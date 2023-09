Inter, Bastoni suona la carica: le sue parole prima del match. E sui tifosi nerazzurri…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/09/2023

Inter, Bastoni parla prima della partita. E’ arrivato il momento del derby. La sfida che andrà in scena tra poco meno di un’ora a San Siro, è una di quelle partite tanto importanti, quanto complicate da affrontare. Il Milan, infatti, ha cambiato tanto dal mercato e, forse, rispetto alle squadre di Serie A e rispetto alla passata stagione, è la compagine che è migliorata di più.

Non solo, ma negli occhi dei rossoneri ci sono ancora i derby di Champions League da vendicare. Ecco perchè servirà non avere sbavature e la massima attenzione in partita. Intanto, prima dell’inizio del match, ai microfoni di Inter Tv, Alessandro Bastoni ha presentato la sfida.

Ecco le parole di Bastoni: “Siamo tranquilli, abbiamo preparato bene la partita. Abbiamo visto come gioca il Milan, siamo pronti ad affrontarli. Abbiamo innesti di grande qualità. Le partite così si preparano da sole, le energie saltano fuori da sole. San Siro pieno di tanti tifosi dell’Inter ci darà grande carica”.