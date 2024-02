Inter-Atletico Madrid, Morata salta il match: ecco le condizioni dello spagnolo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/02/2024

Inter-Atletico Madrid, ecco le condizioni di Morata. Tra una decina di giorni sarà già tempo di Champions League e la sfida che vedrà impegnata la squadra nerazzurra sarà contro la squadra del grande ex Simeone. E proprio tre le fila dei colchoneros ci sarà un’assenza importantissima in attacco che riguarda l’attaccante spagnolo, Alvaro Morata. Il giocatore, ieri sera, è uscito in lacrime dal campo nella partita di campionato contro il Siviglia.

Ecco il comunicato dell’Atletico Madrid: “Álvaro Madrid ha dovuto essere sostituito nel finale del primo tempo della partita giocata al Pizjuán contro il Siviglia. Lunedì mattina è stata effettuata una risonanza magnetica per accertare l’entità della lesione e dal referto fornito dallo staff medico risulta che ha riportato una contusione ossea e una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro”.

Il club spagnolo non ha specificato i tempi di recupero. Questi dovrebbero aggirarsi attorno alle 2 o 3 settimane. Dunque, il giocatore non ci sarà sicuramente per la partita di San Siro e proverà a recuperare per quella del Wanda Metropolitano.