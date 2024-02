Inter, Arnautovic felice per il gol: la dedica dell’austriaco e un pensiero per Thuram

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/02/2024

Inter, Arnautovic parla dopo la partita. Decisivo con il suo gol che permette ai nerazzurri di portarsi avanti sull’Atletico Madrid. Marko Arnautovic si sblocca e permette alla squadra di potersi giocare in condizioni migliori la complicatissima sfida di ritorno al Wanda Metropolitano. Intanto, alla fine della partita, lo stesso attaccante austriaco parla del match ai microfoni di Mediaset.

Ecco le parole di Arnautovic: “Mi dispiace per Thuram, non voglio mai che ci sia un infortunato. Queste sono le mie occasioni, entro e devo fare la differenza. La terza occasione è entrata, sono contento per i tifosi e anche per i ragazzi, c’era anche la mia famiglia. Ringrazio la gente, non è un momento facile per me. Anche oggi pensavo che sarebbe andata male contro di me, poi è entrata. Andiamo avanti. Abbiamo fatto tante occasioni ma abbiamo vinto, ci aspetta una partita difficilissima a Madrid. Anche a Madrid possiamo vincere”