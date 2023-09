Inter, approvato il bilancio. Ecco la situazione delle casse del club

di Diego De Cicco, pubblicato il: 26/09/2023

Inter, il Consiglio d’Amministrazione ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023.

Primo segnale positivo è stata la riduzione delle perdite per 55 milioni di euro, passando da 140 a 85.

Nella nota ufficiale pubblicata dal club nerazzurro è riportato che “l’azionista di maggioranza ha immesso nuovi fondi per 51 milioni e ripatrimonializzato la società per 86 milioni di euro”. Il fatturato dell’anno si attesta su 425 milioni di euro con un ricavo di 60 milioni escludendo il player trading. Numeri che confermano che il club di Zhang abbia rispettato il Settlement Agreement stretto con la UEFA.

Inter, il bilancio conferma la discesa delle perdite. Merito anche dei tifosi

La diminuzione delle perdite è dovuto a diversi fattori. Il primo è il contenimento dei costi di produzione scesi da 528 milioni a 465,5. Obiettivo raggiunto anche grazie all’abbassamento del valore dei salari.

Importantissimi i ricavi da match day in una stagione che ha visto tutte le partite giocarsi a porte aperte dopo i due anni di emergenza Covid. Inoltre i tifosi nerazzurri hanno fatto segnare continui sold out con un cammino che ha visto l’Inter arrivare in fondo a tutte le competizioni permettendo di incassare oltre 80 milioni solo dai botteghini. Record storico per l’Inter. Proventi in crescita anche grazie alla cavalcata europea dell’Inter, arrivata in finale di Champions League.

I risultati del bilancio saranno ora valutati dalla commissione UEFA, ma secondo il club di viale della Liberazione sono stati rispettati gli impegni presi ed esclude qualsiasi tipo di sanzione economica o sportiva.

Le prospettive future dell’Inter sembrano positive. Con la crescita delle prestazioni sportive è aumentato l’appeal internazionale del brand Inter. Ciò ha portato ad un’estensione del contratto con lo sponsor tecnico. La Nike sarà ancora partner nerazzurro fino almeno al 2028 raggiungendo i 30 anni di partnership. Inoltre c’è stato l’ingresso di nuovi partner come Paramount+ e U-Power.