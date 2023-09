Inter, con il Sassuolo tra conferme ed un escluso eccellente

di Redazione, pubblicato il: 26/09/2023

(Inter) Arriva a San Siro il Sassuolo, squadra che storicamente ha creato sempre non pochi problemi ai nerazzurri. A distanza di 72 ore dal match di Empoli Inzaghi pensa a conferme e rotazioni

Secondo Sky Sport tra le prime dovrebbero figurare i nomi di Pavard, Acerbi e Frattesi. A destra previsto il rientro di Dumfries mentre a sinistra Dimarco dovrebbe ancora figurare nell’undici iniziale.

Frattesi dunque ancora dal 1′ di gioco ma stavolta in coppia con Barella. L’escluso a metà campo sarebbe Mkhitaryan che partirebbe dalla panchina sia per tirare fiato sia per eventualmente essere utilizzato alla bisogna come sotto punta dopo l’infortuni di Arnautovic.