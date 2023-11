Inter a Napoli, possibile sorpresa in vista (Sky Sport)

di Mario Spolverini, pubblicato il: 28/11/2023

(Inter) Domenica prossima i nerazzurri scenderanno in campo al Maradona di Napoli per la seconda trasferta ad alto coefficiente di difficoltà. Sky Sport lascia intravedere una bellissima sorpresa per Inzaghi. Alessandro Bastoni sta accelerando i tempi del recupero, il suo lavoro per recuperare sta dando frutti insperati, possibile il suo rientro in campo già dal prossimo turno. Nei prossimi giorni gli ulteriori controlli strumentali per la conferma della soluzione del guaio al polpaccio destro.