Frattesi-Inter, giocatore già al centro dei nerazzurri. E in assenza dell’attaccante…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/08/2023

Frattesi-Inter, il giocatore già al centro del gioco nerazzurro. Uno dei nuovi acquisti del club di viale della Liberazione, forse il più importante, è sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo, si sta rivelando una delle chiavi del gioco di Inzaghi per le sue caratteristiche uniche.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore è ritenuto davvero fondamentale dal tecnico interista per la sua fisicità e la sua capacità di inserimento in area per concludere l’azione. E soprattutto in questo inizio di stagione, potrebbe essere un’arma importantissima, visto che ancora deve arrivare l’attaccante che possa garantire un certo numero di gol e lui è capace di concludere bene l’azione e di segnare parecchi gol.

Lui si candida ad una maglia da titolare per l’esordio in campionato contro il Monza. Al momento Mkhitaryan sembra essere in vantaggio per giocare contro i brianzoli. Ma chissà se le sue caratteristiche e le momentanee esigenze tecnico-tattiche possano far propendere per Frattesi. Di sicuro, il giocatore, sarà un elemento fondamentale nello scacchiere nerazzurro.