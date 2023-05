Dumfries-Inter, l’esterno olandese è raggiante: e che parole sull’avversaria di Istanbul!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/05/2023

Dumfries-Inter, l’esterno lancia la sfida in vista della finale. Una partita giocata in maniera straordinaria, riuscendo a ingabbiare due avversari temibili come Theo Hernandez e Rafa Leao. Una partita in cui l’esterno nerazzurro, Denzel Dumfries, è riuscito a dimostrare tutto il proprio valore.

Proprio dopo la partita contro il Milan, l’olandese, ha parlato ai microfoni di BT Sport. Il giocatore ha voluto esternare tutto il proprio entusiasmo in merito al risultato raggiunto e ha lanciato la sfida alla squadra che sarà avversaria ad Istanbul.

Ecco le parole di Dumfries: “Siamo una squadra molto esperta e difficile da battere. Abbiamo giocato molto compatti. Le prestazioni in queste grandi squadre dicono che noi siamo lì, siamo pronti a lottare, a soffrire. Abbiamo fatto una grande stagione fin qui, adesso andiamo a Istanbul per vincere. Siamo molto concentrato su questo”.