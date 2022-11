de Vrij, che succede? Il difensore olandese arranca: ecco il motivo del calo in campo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/11/2022

de Vrij, le prestazioni dell’olandese sono ancora altalenanti. Uno dei segreti dell’Inter che è riuscita a risalire in classifica, nel corso degli anni, fino ad arrivare alla vittoria dello scudetto con Antonio Conte, è stato sicuramente Stefan de Vrij. Il difensore ex Lazio, infatti, da quando è arrivato in nerazzurro, si è sempre fatto apprezzare per la sua pulizia e puntualità negli interventi difensivi, nonchè per la sua intelligenza tattica e per la sua capacità in fase di impostazione arretrata.

Un giocatore che, però, dalla scorsa stagione, sembra essere entrato in un vortice di prestazioni altalenanti che, talvolta, hanno anche fatto perdere più di qualche punto alla squadra nerazzurra. E proprio per questo, c’è un motivo alla base di tutta questa situazione.

de Vrij, le prestazioni del difensore nerazzurro sono ancora troppo discontinue: il motivo alla base di tutto ciò

de Vrij, in questi ultimi due anni, è passato da essere uno dei punti di forza della squadra ad un punto interrogativo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, alle bellissime prestazioni contro la Sampdoria – gara in cui è andato anche in gol – e contro il Barcellona, ce ne sono state altre in cui il ragazzo è sembrato irriconoscibile, come il derby, la partita contro l’Udinese o l’ultima sfida contro l’Atalanta.

Sempre la rosea, ha analizzato i motivi che possono esserci alla base di questa crisi, arrivando alla conclusione che, l’incertezza sul futuro potrebbe incidere. Infatti, de Vrij, è uno dei tanti giocatori che andrà in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Non si sa se la società ha intenzione di rinnovare il suo contratto e questo potrebbe essere un fattore determinante a livello psicologico. Vedremo cosa succederà, ma per recuperare terreno, Inzaghi ha bisogno del miglior de Vrij.