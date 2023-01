Coppa Italia, è già vigilia. Contro il Parma in cerca di un record

di Diego De Cicco, pubblicato il: 09/01/2023

Coppa Italia, parte domani la competizione per i nerazzurri e sarà una partita da dentro o fuori.

A San Siro la squadra di Inzaghi ospiterà il Parma al suo secondo anno di Serie B. Per i ducali guidati da Pecchia sarà un match importante nel quale non avranno nulla da perdere e fare uno sgambetto all’Inter, detentrice del titol, sarebbe un motivo di orgoglio. Gli emiliani scenderanno in campo per la prima volta nel 2023, visto che il campionato cadetto è fermo al 26 dicembre per la pausa natalizia. La vincente del match di domani sera affronterà la vittoriosa tra Atalanta e Spezia.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri, insieme a Milan, Juventus e Lazio sono le uniche quattro squadre ad essersi sempre qualificate per i quarti nelle ultime 8 edizioni. Il Parma solo due volte dal 2010, anno in cui vi fu la riforma della competizione portando ottavi e quarti sulla gara unica. Coppa Italia, contro i ducali una delusione importante. Inzaghi punta ai quarti con il “fattore” Lautaro.

Continuando sui precedenti l’Inter ha vinto 4 volte e pareggiato tre contro il Parma in Coppa Italia su dieci scontri. Le tre vittorie dei ducali risalgono ai fine anni novanta e inizio 2000. Tra queste sconfitte ci fu un poco lusinghiero 6-1 che il Parma inflisse all’Inter nella gara di andata dei quarti di finale dell’edizione 2000-01.