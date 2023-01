Inter, brutte notizie per Inzaghi: doppio infortunio tra i nerazzurri

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 09/01/2023

Inter, arrivano brutte notizie dall’infermeria per Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni tra Coppa Italia e Champions League. Come emerso nelle ultime ore, il tecnico nerazzurro sarà costretto a fare a meno di Samir Handanovic e nuovamente Romelu Lukaku.

Il belga avrebbe rimediato una lieve infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro che lo terrà ko per la sfida di Coppa Italia contro il Parma. L’obiettivo sarebbe quello di recuperarlo per la prossima partita di campionato contro il Verona.

Inter, il comunicato sulle condizioni di Handanovic

Si ferma anche Samir Handanovic. Le sue condizioni sono state rese note dal club attraverso un comunicato: “Samir Handanovic si è sottoposto quest’oggi a esami clinici-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.