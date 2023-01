Che brutta Inter. L’Empoli sbanca San Siro dopo diciannove anni. Le pagelle

di Raffaele Garinella, pubblicato il: 23/01/2023

È un’Inter da incubo quella che perde in casa (0-1) contro l’Empoli. Di Baldanzi il gol partita che consente ai toscani di vincere a San Siro dopo diciannove anni. Apatici i nerazzurri, sulle gambe, forse eccessivamente sicuri dopo il successo di Supercoppa Italiana. Una sconfitta che penalizza l’Inter nella rincorsa alla prossima Champions League. Sei sconfitte nel girone d’andata sono davvero troppe per pensare in grande. C’è da riflettere e lavorare. Chiusura con Skriniar: se la testa è a Parigi, meglio separarsi in questa sessione di mercato.



LE PAGELLE

ONANA 5.5: bell’intervento su Cambiaghi dopo dieci minuti. Il tiro di Baldanzi è centrale. Poteva fare meglio.

SKRINIAR 4.5: compie un mezzo miracolo in cooperazione con De Vrji al ‘16. La loro deviazione sul tiro di Caputo è provvidenziale. È l’unica cosa buona della sua partita. Si becca due gialli in modo ingenuo e lascia l’Inter in dieci. Se la testa è altrove, meglio separarsi.

DE VRJI 5.5: qualche errore di posizione, Cambiaghi gli sguscia via con troppa facilità. Buon per lui che Darmian gli protegga le spalle. Per il resto, la sua insicurezza fa rimpiangere Acerbi.

BASTONI 5.5: il vantaggio dell’Empoli nasce anche da una sua eccessiva permanenza in zona offensiva.

DARMIAN 6: fa il suo, sia da esterno che da centrale difensivo. Esce stremato.

(71’ DZEKO 5.5: ci prova ma quando non è serata, c’è poco da fare).

BARELLA 6: l’impegno c’è, manca di lucidità. È nervoso e Inzaghi lo cambia per non restare in nove.

(71’ ASSLANI 6: ci mette tanto impegno. Poteva entrare prima).

CALHANOGLU 5.5: la sua regia è opaca, così a risentirne è l’intera manovra nerazzurra.

MKHITARYAN 5: spesso si inverte con Barella alla ricerca della posizione ideale. Non la trova mai.

(76’ LUKAKU 5: non la vede mai. Poco coinvolto nel rush finale).

DIMARCO 5.5: è suo il primo tiro in porta dell’Inter. Spinge col freno a mano tirato.

(71’ GOSENS 5: due occasioni che, purtroppo, calcia alle ortiche).

LAUTARO 5.5: sembra sulle gambe. Non corre come al solito e si lascia andare a qualche coppo di tacco di troppo. Quando in coppia con Correa, non è aiutato dal compagno. Dopo l’espulsione di Skriniar, per lui la partita si complica. Anche con Dzeko e Lukaku in campo non combina nulla di buono.

CORREA 4.5: estremamente deludente, non gli riesce praticamente nulla.

(1’st BELLANOVA 4: fa rimpiangere Correa. Un ingresso da brividi con un’ingenuità che per poco costa cara. Spinge poco e male. È troppo timido).

INZAGHI 4.5: concede fiducia al figliol prodigo Correa. El Tucu, purtroppo per l’Inter, non ripaga le attese. L’espulsione di Skriniar scombussola i suoi piani, già complicati dall’ottima prova dell’Empoli. L’Inter subisce lo svantaggio quando è a corto di fiato. I cambi paiono tardivi. La sconfitta – la sesta del girone d’andata, davvero troppe per pensare in grande – è una mazzata per la corsa Champions.