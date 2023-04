Champions, Zanetti non ha dubbi. Ecco cosa conterà contro il Benfica

di Diego De Cicco, pubblicato il: 11/04/2023

Champions, Benfica-Inter sarà fondamentale per la stagione nerazzurra, ma anche per il futuro. L’Inter al Da Luz cercherà di portare a casa un risultato positivo in vista del ritorno a San Siro. Non sarà per nulla facile contro una squadra che domina il campionato lusitano e ha un percorso immacolato in Champions League.

A presentare la partita ci ha pensato anche il Vice Presidente dell’Inter Javier Zanetti. Ai canali dell’UEFA, l’ultimo nerazzurro ad aver alzato al cielo la Coppa dalle grandi orecchie non si fida per nulla delle Aquile di Lisbona. Racconta che il giorno del sorteggio si sapeva già quale fosse la grandezza della squadra allenata da Schmidt. Squadra che in questa Champions sta facendo molto bene. Saranno due sfide da preparare nel migliore dei modi.

Champions, Zanetti avverte che a Lisbona conteranno i dettagli. Non si potrà sbagliare nulla, ma l’Inter può e vuole andare avanti.

Per quanto riguarda i giocatori lusitani Zanetti ritiene che loro abbiano grande qualità ed esperienza, oltre a una mentalità vincente che stanno dimostrando sia in Campionato ce in Europa. Lui si aspetta una partita molto complicata.

Per l’Inter però non co sono limiti. Tutti sperano di arrivare il piano in alto possibile e in Champions non è facile perché contano sempre i dettagli. Si dovrà lavorare su questi e fare il possibile per arrivare fino in fondo.