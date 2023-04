Inter, serve la svolta: c’è un dato che preoccupa (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 11/04/2023

Inter, questa era i nerazzurri affronteranno il Benfica in trasferta per la sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri arrivano al match in piena crisi sia di risultati che di gol.

A preoccupare è specialmente la scarsa vena realizzativa di quest’ultimo periodo. Nelle ultime quattro partite i nerazzurri hanno creato molto, realizzando ben 87 tiri con una media di una conclusione ogni 4 minuti, realizzando soltanto due gol.

Inter, l’attacco è in crisi: i numeri parlano chiaro

Tutto il reparto offensivo sta deludendo ampiamente le aspettative. A partire da Lautaro, che fino a qualche tempo fa era il vero e proprio trascinatore, che è a secco dallo scorso 5 marzo. Lukaku ha realizzato invece due reti ma entrambe su calcio di rigore.

Dzeko non segna dallo scorso 18 gennaio nella Supercoppa contro il Milan mentre Correa addirittura dallo scorso 29 ottobre. L’ultimo è unico gol su azione delle ultime partite è stato realizzato da Gosens venerdì contro la Salernitana.