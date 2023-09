Champions League, il calendario delle partite dell’Inter in chiaro e su Prime

di Diego De Cicco, pubblicato il: 06/09/2023

Champions League, al rientro delle nazionali ripartirà anche la manifestazione europea.

I nerazzurri sono vicecampioni in carica e puntano ad un’altra stagione d’assalto in Europa. Come gli anni precedenti i diritti televisivi della Champions sono divisi tra Mediaset, SkySport e Amazon Prime. Mediaset, nella prima fase, ogni martedì trasmetterà un partita delle italiane in chiaro su Canale 5. Su Amazon Prime invece sarà trasmessa la migliore partita del mercoledì sera.

Il sito calcioefinanza.it riporta il calendario delle partite che saranno trasmesse in chiaro il martedì e quelle del mercoledì su Amazon Prime. Quattro riguardano i nerazzurri di Inzaghi. Champions, la prima partita sarà trasmessa da Amazon Prime, altre due in chiaro su Canale 5

Ecco l’elenco completo:

CANALE 5 – partite in chiaro

19 settembre Lazio – Atletico Madrid

3 ottobre INTER – Benfica

24 ottobre Union Berlino – Napoli

7 novembre Milan – PSG

28 novembre Milan – Borussia Dortmund

12 dicembre INTER – Real Sociedad

AMAZON PRIME – partite in esclusiva del mercoledì

20 settembre Real Sociedad -INTER

4 ottobre Borussia Dortmund – Milan

25 ottobre PSG -Milan

9 Novembre Salisburgo – INTER