Champions League, contro il Benfica si tenta un recupero

di Diego De Cicco, pubblicato il: 27/11/2023

Champions League, domani sarà già vigilia di Benfica-Inter. I nerazzurri, già con il pass per gli ottavi in tasca, cercheranno a Lisbona punti per continuare a lottare per il primo posto. Il Benfica viene da una pessima Champions nella quale ha raccolto solo sconfitte, ma può ancora puntare a qualificarsi per l’Europa League.

Inzaghi dopo il derby d’Italia di ieri sta preparando la squadra, della quale non ha fatto parte a Torino Alexis Sanchez. Il cileno è tornato acciaccato dagli impegni con la sua nazionale e il tecnico nerazzurro non lo ha convocato per il match contro la Juventus.

Champions League, Sanchez scalpita lavora a parte ma potrebbe partire per Lisbona. Novità per Pavard

Nella mattinata di oggi, come risorta Sky Sport, la squadra si è allenata e Sanchez ha svolto un lavoro personalizzato a buon ritmo. Domani ci sarà la rifinitura prima della partenza per il Portogallo con Inzaghi che scioglierà il nodo sul se aggregarlo o meno alla truppa.

Buone notizie per quanto riguarda Benjamin Pavard. Il giocatore francese ha tolto dopo sole 3 settimane il tutore al ginocchio iniziando a lavorare con il tapis roulant antigravitazionale. Sembrano accorciarsi i tempi del suo recupero, che dovrebbe comunque avvenire non prima di gennaio prossimo.