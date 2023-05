Champions, Dimarco punta il Diavolo per la “sua” rivincita del 2003

di Diego De Cicco, pubblicato il: 09/05/2023

Champions, domani andrà in scena il primo round di un derby lungo molto più di 180 minuti. Non solo a Milano, ma in tutta la penisola calcistica, la tensione sta salendo alle stelle. In conferenza stampa oggi accanto a Mr. Inzaghi (qui le sue parole) si è presentato Federico Dimarco, uno che cresciuto a pane e Inter.

La tensione è

Provi a descriverci le tue emozioni?

“Come tutti i derby, sempre bello giocarli. Ne ho visti tanti, sono contento di giocarmi una semifinale contro il Milan e voglio godermela a pieno.”