Cagliari-Inter, Darmian ci sarà per lunedì? Ecco come sarà composta la difesa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/08/2023

Inter-Cagliari, le ultime per la partita di lunedì. Mentre la dirigenza lavora per regalare a Simone Inzaghi l’oramai famoso braccetto di difesa, il tecnico nerazzurro e i suoi giocatori lavorano sul campo per preparare la partite valida per la seconda giornata di campionato contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Dopo la partenza ottima con la vittoria contro il Monza, Inzaghi deve valutare bene la condizione di alcuni giocatori.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda Matteo Darmian. Il difensore, aveva accusato un problemino fisico nella partita contro il Monza e si era allenato a parte durante la settimana per provare a recuperare. Inzaghi potrà contare su di lui dal primo minuto come braccetto destro di difesa.

Insieme a lui, il pacchetto arretrato, dovrebbe prevedere anche la presenza di Alessandro Bastoni e di Stefan de Vrij. L’olandese, sarebbe alla sua secondo presenza consecutiva da titolare dal momento che non ci sarà Francesco Acerbi. Il difensore non ha ancora smaltito dall’affaticamento muscolare e le sue condizioni verranno valutate di volta in volta. Inzaghi spera di averlo per la settimana successiva nella partita di San Siro contro la Fiorentina. Vedremo se potrà esserci il recupero del giocatore.