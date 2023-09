Brozovic-Inter, parla l’intermediario della trattativa: ecco come sono andate le cose con l’Al Nassr

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/09/2023

Brozovic-Inter, l’intermediario dice come sono andate le cose. La dirigenza nerazzurra, questa estate, è stata autrice di una vera e propria rivoluzione nella rosa di Simone Inzaghi. Infatti, sono ben dodici i nuovi arrivi ad Appiano Gentile, che hanno dovuto sostituire tutti partenti che erano presenti nella passata stagione.

Tra i calciatori che hanno lasciato Milano, c’è stato anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, dopo tanti anni in nerazzurro, si è trasferito in Arabia Saudita per vestire la maglia dell’Al Nassr. Proprio in merito alla trattativa, che ha vissuto su tante montagne russe, ha parlato l’intermediario Gad Cohen che ha svelato tutti i retroscena.

Ecco le parole di Cohen: “Marcelo era seguito da tempo dalla società di Riad. Lo ritenevano perfetto per elevare la qualità della rosa a disposizione. Così, grazie agli ottimi rapporti che coltivo col club, li abbiamo aiutati a chiudere la questione. Inizialmente Brozovicnon era propenso ad accettare la proposta ricevuta. Poi però, discussione su discussione, la sua idea è cambiata, con Marcelo che ha accettato con entusiasmo il nuovo progetto. A volte ci sono delle offerte semplicemente impossibili da rifiutare. Con i nerazzurri ci sono stati sempre dialoghi corretti e buoni dibattiti. Quando li abbiamo informati che Brozovic avrebbe voluto andare all’Al-Nassr, hanno favorito la chiusura dell’accordo. Quando chiudi un affare con uno dei migliori calciatori del mondo, l’orgoglio si alza ai massimi livelli”.