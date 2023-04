Benfica-Inter, le pagelle. Nerazzurri stellari a Lisbona

di Diego De Cicco, pubblicato il: 11/04/2023

Benfica-Inter 0 a 2. I nerazzurri calano il perfect game espugnando il Da Luz e mettendo una grandissima ipoteca per entrare tra le prime 4 d’Europa. Ottima la partita di tutti, sugli scudi Bastoni in versione assistman e Barella goleador.

I voti dei nerazzurri

Onana 7,5. La parata finale gli fa prendere mezzo punto in più. Sempre efficace quando serve da sicurezza a tutto il reparto.

Darmian 7. Ancora un’ottima partita dell’esterno italiano che gioca ancora una volta braccetto di destra.

Acerbi 7. Era arrivato all’Inter per fare la riserva d’eccellenza. In pochi mesi si è preso la titolarità e regge ogni urto portato dai lusitani.

Bastoni 8. Perfetto in difesa, non fa passare nulla dalla sua parte. Oggi si riscopre versione assistman con il cross perfetto dalla trequarti che vale la rete dell’uno a zero di Barella.

90′ De Vrij SV

Dumfries 7. Gioca come spesso gli accade sottotono per poi accendersi. Fondamentale su un tiro a botta sicura, va due volte vicino al gol. Suo il cross che porta al fallo di mano da rigore.

86′ D’Ambrosio SV

Barella 7. Parte un po’ incartato ma poi riesce a riproporsi sempre in avanti facendo salire la squadra. Tenta diversi tiri, riuscendo a sbloccare la partita colpendo di testa, non la specialità della casa. Un gol che ha indirizzato la partita.

Brozovic 7. Il migliore della stagione. Si vede che ci tiene e da tutto sia in fase difensiva che in ripartenza. Non si tira mai indietro e becca un’ammonizione per un fallo. Mezzo punto in meno per aver regalato la possibilità di riaprire il match al Benfica con un passaggio non dei suoi.

Mkhitaryan 7,5. L’ex romanista gioca una parta di intensità e qualità. Dalla sua parte si passa poco e si crea molto e va anche vicino al gol.

Dimarco 6. Non la migliore partita dell’esterno italiano. Due disattenzioni difensive potrebbero costare carissime.

63′ Gosens 6. Entra e regge l’urto finale del Benfica.

Dzeko 6. Si sbatte ma non sembra mai riuscire a fare molto.

63′ Lukaku 6,5. Entra, mette i muscoli, si ritrova sul dischetto e fa 2 a 0.

Lautaro Martinez 5,5. Il toro non va. Cerca di dare il massimo ma non basta. Dietro dopo una chiusura perde una palla sanguinosissima.

63′ Correa 6. Entra e da una mano a portar a casa il risultato.