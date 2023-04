Benfica-Inter, Inzaghi vara l’undici. Molti cambi rispetto a Salerno

di Diego De Cicco, pubblicato il: 10/04/2023

Benfica-Inter di domani aprirà il sipario sull’andata dei quarti di finale di Champions League.

A Lisbona l’Inter è chiamata a dare un segnale forte, nella partita che vale la stagione e non solo. La squadra di Inzaghi deve dimostrare anche di essere viva, dopo il ruolino di marcia assolutamente negativo che ha rimediato in campionato. I processi post Salernitana, dove i nerazzurri non sono andati oltre il pari, dovranno interrompersi per focalizzare tutte le attenzioni sull’avversario lusitano.

Secondo quanto riporta Sky Sport, Simone Inzaghi dovrà fare sicuramente a meno degli infortunati Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu. Sul turco c’erano delle flebili speranze ma non sarà del match dopo l’infortunio rimediato in nazionale che gli ha fatto saltare anche la trasferta campana.

Benfica-Inter, Inzaghi cambia in tutti i reparti. Dentro Bastoni e Brozovic. In attacco spazio a Dzeko e Lauti.

Inzaghi, per la tv satellitare, dovrebbe reinserire nella difesa a tre Bastoni al posto di De Vrij, con Acerbi che coprirebbe il centro. A destra conferma per Darmian braccetto. In regia, dopo che Asllani era partito titolare contro gli amaranto di Paulo Sousa, tornerà dal primo minuto Marcelo Brozovic. Accanto al croato i soliti Barella e Mkhitaryan. Sugli esterni ci sarò ancora Dumfries a destra mentre Dimarco si riprende la fascia sinistra. Per l’olandese si tratta di una conferma seppur nelle ultime partite è apparso decisamente sottotono, quasi spaesato. L’esterno sinistro torna al posto di Gosens a cui non è bastato andare in rete a Salerno per esser confermato in Champions.

Novità anche in attacco dove torneranno Dzeko e Lautaro. Si pensava che Lukaku potesse esser confermato, ma al momento il cigno di Sarajevo e il Toro sembrano assolutamente favoriti.