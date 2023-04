Inzaghi-Inter, il discorso motivazionale del tecnico: è ora di crederci

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/04/2023

Inzaghi-Inter, il tecnico ha fatto un discorso motivazionale alla propria squadra. Dopo l’ennesimo risultato deludente ottenuto ancora in campionato contro la Salernitana, la squadra nerazzurra si è ritrovata ad Appiano Gentile per poter concentrarsi sulla Champions League e sulla partita contro il Benfica.

Una sfida che si preannuncia complicatissima, sia per la forza della squadra portoghese che ha dimostrato di saper creare pericoli in ogni momento, ma anche per le assenza di giocatori come Skriniar e Calhanoglu che sicuramente rendono la squadra nerazzurra meno pericolosa. Intanto, a poche ore dalla partita, Simone Inzaghi ha voluto fare un discorso ai suoi.

Inzaghi-Inter, il tecnico nerazzurro vuole una reazione dai suoi: ecco cos’ha detto alla squadra prima del Benfica

Dunque, come detto, l’Inter si sta concentrando sulla partita contro il Benfica. Ma oltre alle assenze, un problema molto importante per la squadra è quello del riuscire a trovare la via del gol. Troppe le occasioni sprecate, alcune clamorose come quelle capitate a Romelu Lukaku. Per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha voluto incoraggiare la squadra.

Il succo del discorso del tecnico ai suoi è stato quello di continuare a crederci. La squadra crea tanto ed è solo questione di centimetri e sfortuna se non si è riusciti ad arrivare al gol che poteva far avere risultati differenti. Insomma, la prova contro il Benfica sarà una sfida importante anche sotto questo aspetto. Ma di sicuro, i portoghesi, hanno un’opinione contraria rispetto a quella di Simone Inzaghi.