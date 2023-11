Atalanta-Inter, Inzaghi ha pochi dubbi per Bergamo: la probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/11/2023

Atalanta-Inter, Inzaghi ha pochi dubbi di formazione per Bergamo. In casa nerazzurra, dopo la vittoria contro la Roma degli ex Mourinho e Lukaku, ci si concentra sulla partita del Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Una sfida che si preannuncia complicatissima contro quello che, probabilmente, rappresenta l’avversario più in forma del campionato in questa fase della stagione.

Non solo, ma davanti ci sarà nuovamente il grande ex, Giampiero Gasperini, che come sempre vorrà mettere in difficoltà la sua ex squadra. Pertanto, servirà la migliore Inter possibile e Inzaghi dovrà preparare al meglio ogni dettaglio di gioco e dovrà scegliere i migliori uomini per provare a portare a casa tre punti che sarebbero fondamentali per la corsa al campionato.

Intanto, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la squadra di Simone Inzaghi, non dovrebbe differire troppo da quella vista contro la Roma. Il tecnico nerazzurro, infatti, dovrebbe affidarsi ai titolarissimi per affrontare la Dea domani alle 18. Dunque, in porta, dovrebbe scendere in campo Sommer. I tre dietro dovrebbero essere Pavard, Acerbi e Bastoni, con Darmian e de Vrij che partono momentaneamente dietro nelle gerarchie.

Il quintetto di centrocampo dovrebbe essere composto da Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco che dovrebbe vincere il ballottaggio con Carlos Augusto. In avanti, confermatissima, la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.