Inter news, visita inattesa ad Appiano: complimenti a Spalletti

Inter: arriva Dalic

L’Inter ha ricevuto, ad Appiano Gentile, Zlatko Dalic. Il tecnico della Croazia si è presentato nel centro di allenamento nerazzurro per seguire Marcelo Brozovic, Ivan Perisic e Sime Vrsaljko. La seduta è stata osservata attentamente ma in particolar modo è stato monitorato il centrocampista ex Dinamo Zagabria.

Secondo Sky SPort,il nuovo ruolo di Brozovic piace molto al tecnico della Nazionale che si è anche complimentato con Luciano Spalletti. I nerazzurri, in estate, hanno sognato il colpo Luka Modric che durante il Mondiale ha condiviso il reparto proprio con il classe 1994. Lo stesso Dalic quando è subentrato a Cacic ha spostato in mediana il calciatore dell’Inter.

Luciano Spalletti lo considera un calciatore completo, infatti, in campo agisce da playmaker e da incontrista. Nella partita contro il Cagliari è entrato al posto di Roberto Gagliardini per affiancare Borja Valero in un centrocampo totalmente dinamico.

L’allenatore della Croazia ha seguito anche Ivan Perisic, ormai pilastro delle due formazioni, e chiesto informazioni su Sime Vrsaljko. Il terzino è ancora infortunato e proseguirà il percorso di recupero ad Appiano. Al termine della settimana ci sarà la sosta per dar spazio agli impegni con le rispettive nazionali.