Inter news, si studia un colpo che saprebbe di rivincita

Inter: pazza idea

L’Inter sta per iniziare un’altra settimana intensissima in cui giocherà tantissimo. Ad attenderla ci sarà il match di mercoledì contro il Psv in Champions League e quello di domenica sera contro la Spal. Poi spazio alle Nazionali. I nerazzurri, dopo l’esordio contro il Tottenham hanno invertito il trend e recuperato importanti posizioni in classifica.

La squadra quest’anno è competitiva ma, stando alle ultime indiscrezioni, la si vuol rendere ancora più potente. Secondo “Il Giornale”, si starebbe pensando al colpo Marotta per affiancare Piero Ausilio. Il quotidiano conferma:

“Ci sarebbe stato già un abboccamento. La destinazione nerazzurra sarebbe gradita a Marotta. L’ex ad della Juventus al comando dell’Inter. La rivincita delle rivincite.”.

L’ormai ex d.s dei bianconeri ha svolto un ottimo lavoro come punto di riferimento di Pavel Nedved e Fabio Paratici. I nerazzurri potrebbero pensare di rinforzare la squadra con esperienza e capacità. Non è da escludere un partner per Piero Ausilio. Nell’organigramma dell’Inter ci sarebbe molto spazio ma, al momento, trattasi soltanto di una voce poichè non è avvenuto alcun contatto.