Inter news, una squadra fortissima su Gabigol ma il calciatore sogna…

Gabigol ha le idee chiare

Gabigol è davvero ritornato! (23 reti in 46 presenze) una ogni due partite lo hanno letteralmente rilanciato ed il Santos potrebbe davvero pensare di trattenerlo in Brasile. Il prestito scadrà a dicembre ma il calciatore non esclude un ritorno in Europa. Il classe 1996 vorrebbe giocare nel nostro continente e magari proprio con l‘Inter, società che ne detiene il cartellino. Questa la volontà del brasiliano che ha parlato in conferenza:

“Sono molto felice qui, ma c’è anche il sogno di giocare in Europa. Non dipende solo da me, dal Santos o dall’Inter.

L’attaccante non boccerebbe un ritorno in nerazzurro proprio per togliersi qualche soddisfazione dopo il deludente addio dello scorso anno.

Ancora una squadra brasiliana

Gabigol ha sicuramente attirato la concentrazione di molte squadre. In particolar modo il Flamengo,secondo quanto riposta il Mercado Da Bola, sarebbe interessata all’attaccante per sostituire il giovane Paquetà, prossimo al Milan. Ci sono stati già i primi contatti anche se il calciatore in presito al Santos ha confermato di voler pensare solo alle partite che lo atttendo.