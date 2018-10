Inter news, i tifosi rispondono alle vittorie: ennesimo record in arrivo

Inter ancora numeri sugli spalti

L‘Inter continua a stupire sul campo ma il dato più sorprendente arriva proprio dai tifosi. Come riporta anche il sito ufficiale dei nerazzurri, in occasione di Inter Genoa, in programma sabato 3 gennaio alle 15.00, lo stadio di San Siro sarà colorato da circa 65000 interisti. I tifosi principali arriveranno dagli InterClub.

Sono 120 mila soci iscritti in tutto il mondo, residenti in 65 Paesi e attivi in 855 differenti Inter Club.La partita contro la squadra ligue sarà dedicata agli Inter-Club, infatti, i soci che accorreranno al Meazza saranno più di 21000, in rappresentanza di più di 20 paesi diversi (tra cui Cina, Stati Uniti, Panama, Arabia Saudita, Marocco e Albania) e più di 100 pullman arriveranno direttamente da Milano. Sono circa 120 mila soci iscritti in tutto il mondo, residenti in 65 Paesi e attivi in 855 differenti Club.

Il periodo positivo nerazzurro ha portato tantissimo entusiasmo e, secondo la classifica, la Juventus dista ormai 6 punti. La seconda posizione in Champions League ha garantito gli stimoli giusti e i tifosi hanno risposto davvero alla grande.

#ForzaInter! è l’hashtag riportato dal sito ufficiale