Mercato Inter, Ausilio compra: contatti avviati per il giocatore (TS)

Mercato Inter, Ausilio compra

(Mercato Inter) Il mercato invernale, ovvero il primo di Steven Zhang come presidente nerazzurro (e con Marotta ad?), non sarà faraonico: si interverrà solo nelle zone necessarie, a patto che ci siano occasioni di mercato di qualità a costi contenuti. In estate invece l’Inter avrà più possibilità di spesa poiché uscirà finalmente dal settlement agreement.

Ed è proprio in ottica estate che Piero Ausilio sta lavorando per bloccare i talenti messisi in luce nel campionato italiano. Il primo sulla lista è Joachim Andersen, centrale classe 96 della Sampdoria. Il danese sta incantando in questo inizio di stagione e il ds nerazzurro vuole avvantaggiarsi rispetto alla concorrenza che si preannuncia agguerrita: sul centrale infatti c’è anche la Juventus.

Un altro obiettivo per l’estate è Rodrigo De Paul, esterno offensivo ex Valencia, oggi all’Udinese. L’argentino, fresco di esordio in nazionale, è arrivato finalmente nella stagione della consacrazione: dopo due stagioni in sordina, in questa sembra aver ingranato la marcia giusta. Infatti, in queste prime nove presenze, ha già segnato 5 gol, battendo il suo record di 4 in stagione risalente ad entrambi gli scorsi campionati.

Modric a gennaio

(Mercato Inter) Ausilio però non ha dimenticato Luka Modric. Il sogno dell’estate interista potrebbe divenire realtà a gennaio. Nonostante le smentite, si legge su Tuttosport, la dirigenza nerazzurra sta continuando a lavorare sotto traccia per portare il croato a Milano già nella prossima finestra di mercato.

Un aiuto all’Inter sta arrivando da Madrid: la squadra, galactica nelle passate stagioni, oggi è alle corde. Molti calciatori hanno il celebre “mal di pancia” e vorrebbero cambiare aria. Il primo tra questi, secondo il quotidiano torinese, sarebbe proprio Luka, che già in estate aveva mostrato al presidente Florentino Perez la volontà di andare via.