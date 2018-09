Inter news, Sconcerti attacca l’Inter, parole pesanti del giornalista

Sconcerti sempre spigoloso con i nerazzurri

Mario Sconcerti concede una breve sintesi anche sul momento dell’Inter. I nerazzurri sono in netta ripresa dopo le vittorie in extremis contro Tottenham e Sampdoria. Alla squadra di Luciano Spalletti manca sicuramente fluidità nella manovra, così come un centrocampista di qualità necessario per far rifiatare Marcelo Brozovic.

La prima firma del Corriere della Sera dice di una squadra disordinata che riesce a trovare il risultato proprio quando la gara entra in confusione. Questo il pensiero:

L’Inter tra Champions e Genova ha mandato segnali forti.

«Quando vinci i segnali sono sempre forti. A me sembra che ci sia molto della «Teoria del caos» nei finali dell’Inter. L’Inter viene fuori quando la partita perde ordine, perché avendo un gioco approssimativo, a quel punto pesa di più la singola qualità dei giocatori. Nel disordine l’Inter è migliore delle altre: questa è la sua differenza».

Stasera ci sarà Inter Fiorentina, una grande occasione per i nerazzurri e spazzare via le tante critiche di queste settimane,