Sconcerti azzarda un paragone pesantissimo: “Bernardeschi è come lui..”

Sconcerti si sbilancia

Mario Sconcerti, noto giornalista del Corriere della Sera, si sbilancia sul momento della Juventus, azzardando, in particolar modo, un paragone davvero discutibile. Si tratta del calciatore del momenti in casa bianconera: Federico Bernardeschi. L’ex viola è stato paragonato addirittura a Gareth Bale. Come riporta Calciomercato.com:

Che giocatore sta diventando Bernardeschi?

«Ormai è maturo, si è rinforzato molto fisicamente, ora pesa molto sulla partita, è determinante. Sa fare molte cose, è un giocatore all’inglese, è un Bale con più tecnica e meno forza e comunque crescerà ancora. Non è un numero uno assoluto ma un «uno-bis» che sulle 38 partite farà 10-12 gol importanti, perché ha traiettorie speciali, diverse».

Il numero 33 della Juventus è stato preferito nella maggior parte delle partite a Douglas Costa, mettendo a segno anche dei gol decisivi. Nei match contro Chievo, Valencia e Frosinone la tecnica dell’esterno mancino ha regalato a Max Allegri i tre punti.