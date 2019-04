INTER NEWS- L’Inter con il pareggio a reti bianche di ieri contro l’Atalanta ha messo a segno l’ennesimo clean sheet della stagione, stabilendo anche il record europeo di squadra con meno goal subiti nelle partite casalinghe in campionato. Numeri importanti, da squadra capace di lottare per i vertici della classifica. Ma la partita di ieri non porta in dote solo cose positive per i nerazzurri.

Inter news, piú goal casalinghi per blindare la Champions

Con la gara di ieri, salgono a tre, le gare casalinghe consecutive in cui i nerazzurri non sono riusciti ad andare a segno. Prima del punto conquistato ieri, sono infatti arrivate 2 sconfitte consecutive. La prima contro l’Eintracht con conseguente eliminazione dall’Europa League. La seconda nello scontro diretto di una settimana fa contro la Lazio, che vincendo è riuscita a diminuire lo svantaggio dai nerazzurri.

Se si escludono le larghe vittorie contro Benevento e Rapid Vienna, che tendono a falsare la media, si può dedurre che gli uomini di Spalletti, tendono a segnare veramente poco tra le mura amiche. Dalla vittoria per 3-0 contro il Frosinone, esattamente un girone fa, solo in due occasioni i nerazzurri sono riusciti a realizzare piú di un goal in casa. In entrambi i casi portando a casa il bottino pieno contro Sampdoria e Spal.

Tendenza decisamente preoccupante quella dei nerazzurri, che per centrare l’importantissimo obiettivo Champions, Icardi, Lautaro e tutto il reparto offensivo dovranno decisamente cambiare marcia da qui a fine stagione.