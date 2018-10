Inter news, Nainggolan procede le terapie: l’ultimo aggiornamento

Nainggolan procede per recuperare al più presto

Radja Nainggolan non è stato neanche convocato da Luciano Spalletti e, di conseguenza, non giocherà il match di stasera contro la Lazio. Il belga è stato costretto ad uscire domenica scorsa dopo un duro scontro di gioco con il milanista, Lucas Biglia. Un trauma contusivo alla caviglia che non gli ha permesso di giocare neanche il delicato match contro il Barcellona.

Nel frattempo, le terapie continuano, infatti, il calciatore ha postato la seduta di questa mattina sul proprio profilo Instagram. Nessuna frase e nessuna messaggio ma, stando a quanto espresso dall emoticons, per l’ex Roma ci sarà ancora da lavorare. Il rientro previsto è per il 6 novembre, data in cui ci sarà il ritorno di Champions League dell’Inter contro gli spagnoli.