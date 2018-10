Inter news, una notizia fondamentale per il futuro del club

L’Inter lavora benissimo sul settore giovanile

L’Inter lavora molto sul settore giovanile e i frutti sono già molto evidenti. Una classifica stilata dal Cies ( osservatorio del calcio di Neuchatel) ha calcolato quanti calciatori, tra i 15 ed i 21 anni, fornisce ogni club al calcio professionistico. A guidare la classifica europea è l’Ajax con 77 calciatori ma i nerazzurri sono i primi tra le squadre italiane e quarantaseesimi in Europa.

Una posizione in meno rispetto all’anno precedente ma, considerando i 5 miglior tornei, il club milanese è addirittura al decimo posto. Guida la classifica, in questo caso, il Real Madrid.davanti a Lione e Barcellona.

Un dato molto importante per la società del neo presidente Steven Zhang, il quale ha fin da subito dichiarato di voler puntare sui giovani. Non bisogna dimenticare che il settore giovanile, in questa estate, si è rivelato fondamentale per risolvere acquisti e tanti vincoli legati al FFP. Le plusvalenze hanno permesso il colpo Radja Nainggolan e quello di Matteo Politano.

La classifica completa è ben visibile:http://www.football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2018/238/en/