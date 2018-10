Inter news, aggiornamenti da Appiano: differenziato per loro

Inter:le condizioni dei calciatori

L’Inter sta svolgendo l’ultimo allenamento ad Appiano Gentile prima della partenza verso Barcellona. La squadra di Spalletti lascerà Milano alle ore 15. I calciatori hanno svolto un allenamento leggero con qualche esercizio di velocità seguito da un torello molto intenso.

Lavoro differenziato per Ivan Perisic e Marcelo Brozovic che stanno recuperando dal problema muscolare, accusato nel derby. Qualora non dovessero farcela, sono pronti Antonio Candreva e Borja Valero. I croati dovrebbero lo stesso partire per Barcellona. Molta tranquillità e tanta armonia tra il gruppo con Antonio Candreva, Mauro Icardi e Matias Vecino molto determinati.

Non sarà del match, invece, Radja Nainggolan che cercherà il recupero per la partita di ritorno in programma il 6 novembre. Per quanto riguarda la difesa, non si esclude un possibile utilizzo dei tre centrali con l’inserimento di Joao Miranda, altrimenti sarà ballottaggio tra Vrsaljko e D’Ambrosio.