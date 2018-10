Nainggolan out, ecco quando rientrerà (CdS)

Nainggolan, ecco quando tornerà

Il forfait di Radja Nainggolan per le sfide contro Barcellona e Lazio, per altro entrambe in trasferta, è un duro colpo per Luciano Spalletti. La distorsione alla caviglia è stata confermata dagli esami strumentali ai quali è stato sottoposto durante la giornata di ieri. Quindi salterà sicuramente le prossime due gare, e potrebbe non essere finità qua.

Già perché, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il belga potrebbe tentare di recuperare per la gara contro il Barcellona a San Siro, tra l’altro decisiva per la qualificazione agli ottavi. Più realistico però pensare che rientri per la sfida contro l’Atalanta.

Spalletti però non si dispera è ha già pronto il sostituto dell’ex Roma: Borja Valero. Lo spagnolo ha sostituito a gara in corso Radja nel derby e l’ha fatto anche egregiamente. Certo, i due hanno caratteristiche fisiche completamente differente, ma anche l’impiego di Borja ha i suoi vantaggi, tra i quali c’è sicuramente la migliore abilità nel palleggio.

Fiducia per Perisic e Brozovic

Nainggolan non è l’unico uscito con le ossa rotte dal derby contro il Milan. Ci sono, infatti, anche Perisic e Brozovic. I due hanno rimediato dei colpi alla coscia per i quali sentono ancora dolore. Tra i due, quello a stare meglio è sicuramente il mediano, che non a caso ha concluso la sfida contro il Milan.

Perisic, invece, è stato sostituito ed è apparso molto dolorante mentre abbandonava il terreno di gioco. Nessun allarme però, i due dovrebbero essere della partita. Probabile però che Spalletti alla fine decida di tenerli in panchina, in vista della sfida contro la Lazio.