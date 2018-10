Inter Milan, Nainggolan non ha dubbi: “Al Milan toglierei…”

Nainggolan carico per domenica

Radja Nainggolan è pronto per il derby di domenica sera. Sarà proprio lui l’arma in più di Luciano Spalletti per confermare un mese totalmente positivo. Il belga è sicuramente abituato alle gare importanti, in particolar modo ai derby, considerati i precedenti con la Roma.

Il centrocampista è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport sulla sfida di domenica sera, dichiarando di temere un solo avversario. Queste le parole:

“Chi tolgo al Milan? Bonaventura. Sa fare la differenza, è tecnico, intelligente.”

Poi sul confronto Icardi Higuain

Il numero 14 non ha dubbi sulla preferenza:

“Il Pipita gira di più per il campo e con i compagni. Ma io mi tengo Mauro, uno che se ha mezza palla in area fa gol, vive per quello”

Radja Nainggolan sicuramente non è un calciatore che viene a mancare nei match decisivi. L’Inter punterà su di lui per portare a casa il derby, anche perchè subito dopo ci sarà il Barcellona di Lionel Messi.