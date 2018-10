Milan news, un danno di immagine irreparabile: l’ultima notizia è incredibile

Milan: che notizia dalla Cina

Il Milan non ha di certo guadagnato prestigio nel periodo in cui la società è stata gestita dalla cordata cinese, nella quale il presidente era Yonghong Li. Dopo l’ingresso di Elliott, l’imprenditore asiatico aveva fatto perdere le tracce molto silenziosamente, causando un danno di immagine non indifferente ali rossoneri.

Le caparre non pagate ed i continui slittamenti non hanno aiutato il prestigio di una società internazionale. Secondo quanto riportano i notiziari cinesi, Yonghong Li sarebbe stato bloccato dal governo, che gli ha impedito di lasciare il paese a causa dei troppi debiti accumulati. Inoltre gli è stato ritirato anche il passaporto e, attraverso un’indagine, si studiano tutti i movimenti sul suo conto. Inoltre, il governo asiatico vuole approfondire lo strano acquisto del A.C Milan ( aprile 2017) e la seguente uscita di scena di qualche mese fa.

Una notizia che non farà sicuramente piacere ai tifosi del diavolo, infastiditi dall’insicurezza e la misteriosità di Li.

