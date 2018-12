Inter, Marotta tenta l’assalto a De Paul già a gennaio

Il tempo delle presentazioni è già alle spalle. Il nuovo amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta è già al lavoro per potenziare la rosa a disposizione di mister Spalletti.

Obiettivo De Paul

La suggestione maggiore è il trequartista dell’Udinese Rodrigo De Paul. L’argentino ha di recente rinnovato il suo accordo con i friulani fino al 2023 e per questo la sua valutazione è sicuramente cresciuta rispetto a qualche mese fa.

Marotta vuole provare a prendere De Paul già nella prossima finestra di mercato

In casa nerazzurra però, l’intenzione è quella di mettere a segno un paio di colpi per poter reggere bene in campionato e soprattutto per tentare la scalata in Europa League. Chiudere questa operazione in tempi così brevi è sicuramente difficile, anche perchè la dirigenza bianconera parte da una base d’asta di circa 20 milioni di euro.

De Paul ha messo a segno sei reti nel corso di quest’ultima Serie A, infrangendo il suo precedente record di quattro delle stagioni 2016/2017 e 2017/2018. Marotta ha avuto l’opportunità di visionarlo nel corso del match tra Inter e Udinese. Nonostante non abbia fornito una prova eccelsa, il neo dirigente interista ha apprezzato le sue indiscusse doti tecniche.Dunque, un talento sulla via della definitiva consacrazione, che il club meneghino vuole provare assolutamente a prendere.