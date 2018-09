Inter, le ultime da Appiano: Spalletti pensa alla clamorosa esclusione

Spalletti ha qualche dubbio e pensa al colpo di scena

Luciano Spalletti continua gli allenamenti in vista della sfida di domani contro la Sampdoria. Dall’infermeria arrivano ottime notizie per quanto riguarda Danilo D’Ambrosio e Lautaro Martinez. Il terzino ha recuperato dalla botta rimediata contro il Parma e sarà schierato come terzino destro. Ad uscire dai titolari, dunque, dovrebbe essere Joao Miranda. L’argentino sarà quasi sicuramente convocato. Per quanto riguarda il centrocampo si contendono un posto da titolare Matias Vecino e Roberto Gagliardini. L’ex Atalanta è stato scelto per il campionato ma dopo il gol in Champions dell’uruguaiano non sarà facile scegliere. Ancora Out Sime Vrsaljko.

Clamorosa esclusione

Il colpo di scena potrebbe avvenire in attacco perché, secondo Andrea Paventi di Sky, il tecnico di Certaldo starebbe provando una formazione senza Ivan Perisic. Fuori il croato che non si era allenato prima del Tottenham e dentro Keita Balde. Sulla destra ennesimo ballottaggio tra Antonio Candreva e Matteo Politano. L’ex Sassuolo ha giocato molto e verrebbe gestito anche guardano al turno infrasettimanale di martedì contro la Fiorentina.