Inter, un dato fondamentale che sabato può portarti alla vittoria

Inter: l’arbitro Guida è un talismano

L’Inter giocherà il quinto turno di campionato domani sera alle 20.30 contro la Sampdoria. I nerazzurri, dopo il successo contro il Tottenham, affronteranno una squadra in salute e determinata a fare risultato. I blucerchiati, infatti, tra le mura amiche sono in grado di infastidire qualsiasi avversaria. Lo scorso anno anche la Juventus ha pagato pegno sotto i colpi di Torreira.

La formazione di Luciano Spalletti, però, avrà un precedente sul quale contare. SI tratta dell’arbitro che dirigerà la gara: Marco Guida. Con il fischietto della sezione di Torre Annunziata, Icardi e compagni hanno conseguito 9 vittorie, 4 pari, 2 sconfitte (più 2 precedenti in coppa italia, perso in entrambi). Proprio una stagione fa con l’arbitro campano, i nerazzurri battevano 3-2 i liguri e si posizionavano al primo posto sotto i colpi di Milan Skriniar e Mauro Icardi. In quasi tutti i precedenti, il pubblico non si è annoiato, considerati i tanti col messi a segno nei 90 minuti.