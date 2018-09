Inter, l’attaccante rientra in gruppo e Spalletti anticipa la conferenza

Loading...

Inter: gruppo al completo

L‘Inter si ritrova ad Appiano in tutti i suoi singoli. Ultimo ad arrivare è stato proprio il capitano Mauro Icardi, accompagnato dalla moglie Wanda, dopo l’impegno con l’Argentina. Il numero 9, come riporta Marco Barzaghi di Sport Mediaset,

“rientrato ad Appiano per un defatigante sarà domani in gruppo .Deciderà Spalletti come impiegarlo con il Parma.”

Le ultime indiscrezioni fanno capire che il centravanti partirà dalla panchina e verrà sostituito da Keita Balde, già proposto a Bologna. Mauro Icardi, infatti, sarà gestito al meglio per definirne il totale recupero in vista della gara d’esordio, in programma martedì, in Champions League contro il Tottenham. L’ex Sampdoria è ancora a caccia del primo gol stagionale.

Non è certo l’inizio stagione degli attaccanti, infatti, tutti hanno deluso le aspettative. Cristiano Ronaldo ancora cerca la prima marcatura, così come l’argentino Gonzalo Higuain. Anche Ciro Immobile e Edin Dzeko sono sottotono con un solo gol all’attivo. I colpi degli attaccanti si fanno ancora attendere.

Luciano Spalletti, inoltre, ha deciso di anticipare la conferenza stampa, programmata per domani alle 15.00, di un’ora. I giornalisti potranno esporre le domande a partire dalle ore 14.00