(Sky) Vrsaljko, le ultime da Appiano. Lavoro di scarico per Icardi

Sky – Verso Inter-Parma, Vrsaljko non preoccupa: sarà convocato?

Archiviata la sosta, oggi sono tornati ad Appiano Gentile anche gli ultimi giocatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. E’ il caso di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, che hanno cominciato a lavorare a parte e poi si sono uniti al gruppo.

Le condizioni del connazionale Sime Vrsaljko, uscito anzitempo nell’amichevole di Elche per un problema al ginocchio sinistro, non destano preoccupazioni. Come riporta Sky Sport, l’ex Atletico ha cominciato a correre e domani potrebbe essere convocato in vista della sfida di sabato con il Parma.

L’ultimo in ordine cronologico ad arrivare alla Pinetina è stato Mauro Icardi, il quale si dedicherà al classico lavoro di scarico dopo le fatiche con l’Argentina.