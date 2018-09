Inter, il retroscena sull’addio di Nainggolan alla Roma

Nainggolan all’Inter grazie al baby prodigio

L’Inter ha piazzato il colpo dell’estate acquistando a titolo definitivo Radja Nainggolan. Il belga ha lasciato la Roma per 38 milioni di Euro di cui 24 cash e 14 con le valutazioni di Nicolò Zaniolo e Davide Santon.

C’è un retroscena sulla trattativa che non era stato svelato. Secondo Angelo Mangiante, inviato di SkySport,

“Nainggolan non sarebbe all’Inter se i nerazzurri non avessero ceduto e inserito Zaniolo nell’affare. Monchi lo conosceva bene e ha insistito affinchè il calciatore fosse inserito nella trattativa. E’ stato l’under 21 a consentire il passaggio di Radja Nainggolan all’inter”

Il centrocampista azzurrino è stato anche convocato da Roberto Mancini nonostante non abbia ancora esordito in Serie A. Attualmente Zaniolo non ha giocato neanche un minuto in Serie A con Di Francesco. Proprio in merito a queste situazioni, l’attuale allenatore dell’Italia ha invitato i colleghi che dirigono i club a puntare più sui giovani italiani, così da superare la crisi che il calcio italiano sta vivendo.