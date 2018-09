Argentina, Lautaro guarderà il debutto ed Icardi si allena per…

Argentina: aggiornamenti sugli attaccanti

Lautaro Martinez e Mauro Icardi sono sempre più affiatati. I due attaccanti dell’Inter, convocati dall’Argentina, dovranno superare anche qualche problema fisico. Più grave del previsto quello dell’ex Racing che non debutterà con la Nazionale ma, allo stesso tempo, non rientrerà neanche a Milano.

Sarà spettatore di Argentina Guatemala gara in cui non prenderà parte neanche il capitano nerazzurro. Mauro Icardi, infatti, si allena ancora intensamente per recuperare dall’affaticamento accusato a Bologna lo scorso sabato. Rispetto al suo compagno di reparto, con tutta probabilità,debutterà nel secondo match dell’Albiceleste contro la Colombia.

Come riporta SportMediaset,il numero 9 nerazzurro è apparso molto motivato nel cercare di convincere find a subito il tecnico Scaloni a puntare su di lui per il nuovo progetto argentino. Lautaro Martinez ha messo nel mirino il totale recupero per il match casalingo che la squadra di Spalletti dovrà giocare contro il Parma al rientro dalla sosta.