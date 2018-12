Inter, il migliore in campo è lui: prestazione straordinaria (GdS)

Inter, il migliore in campo

Inter Napoli è stata una partita complicata per i nerazzurri che arrivavano dall’1-1 contro il Chievo e che in settimana hanno dovuto gestire lo spinoso caso Nainggolan. Nonostante questo però Spalletti e i suoi sono riusciti a portare a casa 3 punti pesantissimi, 3 punti che la avvicinano ai partenopei ora distanti solo 5 lunghezze.

I nerazzurri in campo ieri, come si evince dalle pagelle redatte dalla Gazzetta dello Sport sono stati tutti sufficienti – tranne uno -. Tra questi, il migliore in campo è stato Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro è stato autore di una partita sublime, cominciata con la bordata da centrocampo che si è stampata sulla traversa. Poi, solo un immenso Koulibaly gli ha impedito di andare in rete.

Ecco la sua pagella: “Molto è cambiato, da un mese a oggi. Icardi ha svestito i panni dell’egocentrico dei 16 metri e si è trasformato in regista d’attacco. Non solo gol, pure l’arte dello smistamento. È un «9» nuovo, differente. Si vede come Spalletti ci abbia lavorato su e di questo va dato atto all’allenatore. Voto 7”.

Niente gol, nessun problema

Icardi ieri non è andato in rete e ciò non è parso un problema per l’Inter. No, perché il 9 interista ha disputato una partita perfetta, alla “Sneijder” versione 2010: veniva in contro ai centrocampisti sempre e ha pennellato alcuni assist meravigliosi: su tutti, quello servito a Perisic con il quale ha infilato la difesa perfettamente schierata del Napoli.

Ha dovuto combattere contro un immenso Koulibaly, faccenda piuttosto complicata per ogni attaccante, non solo in Serie A, quindi la bocca asciuta a fine match si può anche tollerare. E’ però la sua nuova dimensione a far luccicare gli occhi a Spalletti – suo il merito di averlo trasformato – e ai tifosi: sta diventando un attaccante moderno e completo, uno di quelli che fanno la fortuna delle squadre. L’Inter lo ha, non se lo lasci scappare.