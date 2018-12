Inter, gioia Lautaro: “Finalmente! Mio padre? Vi spiego” (GdS)

Inter, gioia Lautaro

L’Inter è riuscita a sconfiggere il Napoli, distanziando di sette punti il quinto posto e accorciando a 5 lunghezze proprio il distacco dai partenopei, secondi. Insomma, sono stati tre punti pesantissimi quelli conquistati grazie alla prodezza di Lautaro Martinez in pieno recupero. E proprio il centravanti nerazzurro ha parlato a fine partite della sua gioia per il gol tanto desiderato.

Ecco le sue parole riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: «Sono molto felice, volevamo vincere a casa nostra. Sono tre punti importantissimi dopo una grande prestazione. Il gol? C’erano tanti difensori e ho provato a calciare nel miglior modo possibile dopo il movimento di Vecino. Per me è una grande liberazione, anche perché nell’ultimo periodo non ho avuto molto spazio».

Spazio che, piano piano, l’ex Racing de Avellaneda si sta conquistando. D’altra parte, lo ha detto anche Spalletti ieri nel post partita: «Si sta allenando bene e sta facendo quello che deve fare». Quindi, se vuole più spazio, deve continuare così: gli ingredienti per conquisare definitivamente San Siro ci sono tutti.

“Mio padre ha sbagliato”

Lautaro Martinez, spesso, ha dovuto fare i conti con suo padre, una figura ingombrante che spesso l’ha messo in imbarazzo. Tutti, infatti, ricordiamo il tweet poi cancellato con il quale Martinez senior attaccava spalletti prima di Tottenham-Inter. E a tal proposito, il 10 nerazzurro non ha dubbi: «Mio papà è sempre stato tranquillo. E’ stato anche lui giocatore, sa cosa vuol dire. Quella volta ha sbagliato, lui lo ha capito e io ho chiarito, chiedendo scusa al mister».

Infine, un pensiero sui tifosi nerazzurri: «Sento il calore dei tifosi fin dal primo giorno e provo a ripagarli quando entro in campo». Sì perché i tifosi nerazzurri ogni volta che Lautaro entra in campo scatenano un boato a San Siro. La fiducia che ripongono in lui è tanta, non gli resta che ripagarla.