Inter, che duelli con la Juve! Le due big a caccia di un difensore (GdS)

Inter, che duelli con la Juve

L’Inter sta pianificando il lavoro per l’imminente mercato invernale – a meno di clamorose cessioni sarà “immobile” o quasi – e per la sessione estiva, dove Suning potrà scatenare la sua potenza. In ogni caso, l’obiettivo primario è un difensore centrale, poiché Miranda vuole andare a giocare altrove per avere più spazio.

Il problema per i nerazzurri è che anche la Juventus è alla ricerca di un difensore centrale e, grossomodo, gli obiettivi sono gli stessi, almeno secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il primo obiettivo in comune è Cristian Romero del Genoa. La Juventus starebbe lavorando per acquistarlo e lasciarlo a Genova, Ausilio invece vorrebbe prenderlo a giugno, a meno che Miranda non lasci Milano già a gennaio. Costo dell’operazione? 20-25 milioni.

L’altro nome è Todibo, difensore centrale in forza al Tolosa. In questo caso l’operazione sarebbe molto conveniente poiché il contratto del calciatore è in scadenza a giugno. Secondo la rosea i bianconeri sarebbero in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del giovane, con Paratici che starebbe lavorando per portarlo a Torino già a gennaio. Ausilio invece resta alla finestra, pronto a fiondarsi su di lui se le cose con i bianconeri dovessero andar male.

Andersen e De Ligt

I duelli per i centrali difensivi non sono mica finiti qui. L’Inter è forte su Joachim Andersen della Sampdoria, che già sogna uno Skriniar-bis. La Juventus qui è in netto svantaggio, ma non molla comunque la presa sul calciatore che piace tanto anche al Tottenham.

Capitolo De Ligt. Il giovane centrale olandese invece interessa solo alla Juventus. La sua valutazione è altissima (65 milioni di euro) e, oltre ai bianconeri, piace a molti altri big club europei. Arrivare a prenderlo però non sarà facile, però la Juventus un intervento di questo tipo deve farlo: a fine stagione Barzagli e Benatia andranno via, il reparto difensivo quindi andrà rinforzato.