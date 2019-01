Futuro Nainggolan, l’intenzione dell’Inter sembra essere abbastanza chiara

Nonostante l’ultimo periodo in nerazzurro non proprio roseo, il futuro di Radja Nainggolan all’Inter sembra essere chiaro. “Il Ninja rimarrà all’Inter. Perché Spalletti ha fatto tanto per averlo, perché la dirigenza difficilmente troverà delle offerte succulente per un giocatore che a Milano può ancora essere determinante. Nainggolan non si muoverà da Appiano Gentile, a meno di clamorosi colpi di scena“. Questo è quanto, secondo Tuttosport, faranno i nerazzurri con il proprio Ninja.

Arrivato a Milano sei mesi fa, il belga non è mai riuscito a mostrare le proprie capacità al 100%. I numerosi infortuni subiti infatti, hanno senza dubbio influito sul suo rendimento. Nell’ultimo periodo inoltre, proprio quando l’ex Roma pareva aver smaltito del tutto i problemi fisici, è arrivata la stangata dell’Inter. La sospensione dall’attività sportiva inflitta la vigilia di Natale però, è durata solo qualche giorno. Contro l’Empoli il Ninja è riuscito a guadagnarsi qualche minuto per farsi “perdonare” anche i file audio poco piacevoli diffusisi un paio di giorni dopo la sospensione.

Nainggolan e quel “magari” che potrebbe far discutere

Avvistato a Roma da un gruppo di tifosi giallorossi, il centrocampista nerazzurro si sarebbe lasciato andare ad una “confessione” abbastanza palese. A riguardo, Tuttosport riporta: “Sollecitato su un possibile trasferimento alla corte di Eusebio Di Francesco si lascia scappare la parolina magica: «Magari!». Certamente, il contesto conviviale nel quale Nainggolan si è ritrovato ha agevolato la sua risposta affettuosa”. Insomma, un dettaglio che però, visto l’ultimo periodo, potrebbe aumentare l’astio della tifoseria interista con il giocatore.